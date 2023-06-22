Облигациям добавили гарантий

Белый дом обновил программу инфраструктурных облигаций как в части перечня проектов, которые могут финансироваться за счет этого механизма, так и в части «географии» его применения. В программу включены объекты электроэнергетики, создаваемые в рамках развития городов, а не только при реализации проектов жилищного строительства, как сейчас. Кроме того, теперь займы, выдаваемые застройщикам за счет выпуска облигаций, могут обеспечиваться не только гарантиями регионов (предоставлять их разрешено только субъектам РФ с невысоким уровнем госдолга), но также гарантиями банков и институтов развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Программа инфраструктурных облигаций предполагает их размещение (эмитент — «дочка» «Дом.РФ») с направлением привлекаемых средств застройщикам в виде кредитов под льготные 4% годовых. Использовать эти деньги можно на создание дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в рамках строительства жилья, а также на возведение общегородской инфраструктуры. Сейчас, по данным «Дом.РФ», одобрено 42 таких проекта в 22 регионах с общей суммой займов в 138 млрд руб.

Принятым постановлением дополняется перечень объектов, которые могут финансироваться в рамках этой программы: в нее включены объекты электроэнергетики. Как пояснил “Ъ” директор подразделения «Инфраструктурные облигации» «Дом.РФ» Александр Аксаков, ранее была возможность финансировать объекты электроснабжения только для проектов жилищного строительства (например, инженерных сетей для обеспечения микрорайонов), теперь же механизм распространится и на более масштабные проекты в рамках развития городов, такие как линии электропередачи, подстанции и распределительные пункты. Также снижаются требования к вхождению в программу проектов по строительству домов для сдачи квартир в аренду — минимальная площадь снижена с 10 тыс. до 5 тыс. кв. м.

Ключевое изменение — возможность привлечения независимых гарантий банков или институтов развития для обеспечения займов застройщикам. Сейчас такие суммы выдаются только под госгарантии регионов. Но для выдачи гарантии уровень госдолга у субъекта РФ, на территории которого планируется реализовать проект, не должен превышать 50% его доходов (увеличение порога до 75% допускается, но тогда проект отбирается уже не межведомственной, а правительственной комиссией по региональному развитию). Таким образом, механизм выдачи госгарантий закредитованным регионам недоступен. По словам Александра Аксакова, внесение изменений относительно гарантий означает, что «инфраструктурные объекты в любой точке страны могут рассчитывать на финансирование "Дом.РФ"».

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский отмечает, что примерно у 25 регионов уровень госдолга более 50%, у почти трети — более 70%. По его словам, изменения могут «немного расширить» возможности инфраструктурных облигаций, но независимые гарантии — это вариант для проектов с хорошей финансовой моделью и высокой вероятностью окупаемости, «сложным проектам по-прежнему придется добиваться госгарантий».

Руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров полагает, что возможность использования независимых гарантий благоприятно скажется на развитии программы — «регионы далеко не всегда открыты для принятия дополнительных долговых обязательств, что само по себе сдерживало потенциал программы». Как добавляет доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров, новшество выгодно и для регионов с невысоким уровнем долга, поскольку он не будет расти, что положительно скажется на финансовом положении и кредитном рейтинге.

В целом глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценил эффект от нововведений в потенциальные дополнительные 70 млн кв. м возведенного жилья в период до 2030 года.

Евгения Крючкова