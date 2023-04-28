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Коммерсантъ FM
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Инфраструктуре сменили кредитную программу

Правительство определило правила выдачи специализированных казначейских займов

Правительство запускает программу специальных казначейских кредитов для финансирования региональных инфраструктурных проектов, определив правила их выдачи — речь идет о займах, которые будут предоставляться за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета под 3% на срок до 15 лет. Эта мера является несколько переформатированным продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов, но со значительно меньшим размахом — речь идет о 190 млрд руб. Эксперты полагают, что новая конструкция позволяет финансировать проекты без существенного наращивания обязательств бюджета — в регионах же такие заимствования по-прежнему должны быть востребованы.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Белый дом завершил подготовку к запуску нового этапа бюджетной поддержки региональных инфраструктурных проектов — правительство утвердило правила выдачи специальных казначейских кредитов под 3% на срок до 15 лет. Такие займы будут предоставлять регионам, в частности, на строительство, реконструкцию и ремонт транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, присоединение к сетям и закупку подвижных составов пассажирского транспорта. На реализацию этой программы, сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, предусмотрено 190 млрд руб. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, 75 млрд руб. распределят на конкурсной основе, 50 млрд руб. выделят на обновление автобусного парка в муниципалитетах, 30 млрд руб.— на развитие дальневосточных городов, 25 млрд руб.— на проекты в присоединенных регионах, а 10 млрд руб.— на перевод котельных на биотопливо.

Специальные казначейские кредиты, по сути, являются продолжением действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Напомним, ИБК распределялись в прошлом году примерно на тех же условиях (3% годовых, но на срок не менее 15 лет), однако тогда речь шла о значительно большем объеме — 1 трлн руб. В 2022 году из этой суммы регионы получили 250 млрд руб., а с начала текущего года — еще 62 млрд руб. О необходимости продления этой программы с выделением до 2030 года по 250 млрд руб. в год заявляли в строительном блоке правительства — в частности, в силу того, что регионы подали заявки на сумму вдвое больше лимита. Однако это вызвало опасения у Минфина из-за рисков роста закредитованности регионов (см. “Ъ” от 4 августа 2022 года) — в итоге власти остановились на выделении дополнительного лимита в 2023 году.

Сам механизм был немного переформатирован — если в рамках ИБК средства выделялись напрямую из бюджета, то сейчас речь идет о предоставлении займов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (см. “Ъ” от 8 февраля). Согласно правилам, основной долг по таким кредитам регионы могут начать выплачивать с третьего года пользования заемными средствами — возможно и досрочное погашение.

После утверждения правил власти должны перейти к отбору самих проектов — решение, как и прежде, будет принимать правкомиссия по региональному развитию. Как рассказывают в аппарате вице-премьера, Фонд развития территорий «уже отработал заявки регионов — они готовы к подаче на участие в отборе». По данным фонда, сейчас в 77 регионах в работе находится более 500 проектов — потенциальная потребность в их финансировании, впрочем, не озвучивается.

Как отмечает главный специалист направления «Бюджетная политика» ЦСР Никита Андриевский, использование свободных средств единого счета федерального бюджета позволит финансировать проекты «без существенного увеличения расходных обязательств» казны. С точки зрения регионов, говорит эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, кредиты будут востребованы, поскольку выдаваться они будут по ставке ниже инфляции, при этом «в каждом субъекте можно найти инфраструктурный проект, который нуждается в финансировании». Возможно, предполагает Никита Андриевский, «часть прошлогодних проектов, которые не получили ИБК, будут реализованы в приоритетном порядке».

Илья Цыпкин отмечает, что новые кредитные обязательства «не усугубят ситуацию с закредитованностью регионов»: 190 млрд руб.— это менее 10% от общего объема бюджетных кредитов (1,9 трлн руб. на начало года). Согласен с этим и Никита Андриевский: «Это может увеличить долговую нагрузку регионов всего на 1,2 п. п.— с 20,2% на конец 2022 года до 21,4%». При этом, добавляет Илья Цыпкин, у большинства регионов крупные погашения по бюджетным кредитам всех видов начинаются с 2025 года, но нередки случаи пролонгирования обязательств по выплате такого долга — в связи с этим он не исключает, что «федеральный центр может пойти на уступки и позволит растянуть погашение на более длительный срок».

Евгения Крючкова

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