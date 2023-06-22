Столичные власти поменяют разметку на 85 участках улиц

В 2023 году городские власти намерены нанести новую разметку на 85 участках улиц, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Соответствующие проекты подготовили в столичном ЦОДД. Разметку по ним будет наносить ГБУ «Автомобильные дороги» (структура департамента ЖКХ Москвы).

Планируется добавить 46 дополнительных полос движения для повышения пропускной способности, в частности, на следующих участках:

Съезд с внешней стороны МКАД на трассу М-2

Улица Нижняя Масловка на выезде из тоннеля в сторону ТТК

Новинский бульвар

Баррикадная улица

Мосфильмовская улица

В некоторых местах меняется организация движения, в частности, появятся новые развороты на:

Мичуринском проспекте

Савелкинском проезде

Вешняковской улице

Воробьевском шоссе

Ряд кольцевых перекрестков станут турбокольцевыми, то есть со спиральными полосами движения (машины по ним едут строго по отведенным полосам с минимальными перестроениями почти на полной скорости). Речь идет о следующих пересечениях:

Перовская улица — Мартеновская улица

Зеленый проспект — улица Молостовых — улица Сталеваров — улица Фрязевская

Пролетарский проспект — Кавказский бульвар

«За счет изменения разметки транспортный комплекс выравнивает пропускную способность, повышает безопасность дорог и сокращает перепробеги с минимальными затратами, — пояснили в ЦОДД. — Крупные проекты переразметки стараются совмещать с ремонтом дорог, чтобы на новый асфальт сразу положить новую разметку, не прибегая к демаркировке».

В 2022 году, напомним, ЦОДД сообщал о 100 проектах по переразметке на 2023-2024 гг., часть из них — исправление ранее реализованных и признанных неудачными идей (в том числе переразметка на улице Нижняя Масловка).

Подробнее об улицах, где новая разметка появилась в 2022 году, читайте в материале «Ъ»

Иван Буранов