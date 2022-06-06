Москву разметят посвободнее

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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) раскрыл планы по изменению организации дорожного движения в Москве на ближайшие два года. Новых полос добавят на северо-востоке МКАД и на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского Вала, проспекта Мира и Звенигородского шоссе. Также, выяснил “Ъ”, готов проект по комплексной переразметке Шмитовского шоссе и введению дополнительных полос на Баррикадной улице. Часть анонсированных ЦОДД проектов — исправление ранее реализованных и признанных неудачными идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные работы в ряде районов Москвы, по замыслу чиновников, должны привести к увеличению пропускной способности улиц

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дорожные работы в ряде районов Москвы, по замыслу чиновников, должны привести к увеличению пропускной способности улиц

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О планируемых изменениях в организации движения в 2022–2023 годах рассказал начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков. На данный момент, сообщил он, подготовлено 40 проектов переразметки дорог и улиц, которые направлены в комплекс ЖКХ Москвы. Новую разметку на улицах предстоит нанести структурам ГБУ «Автомобильные дороги» (входит в комплекс столичного ЖКХ).

Изменения прежде всего коснутся МКАД: шесть полос для движения вместо пяти действующих появятся на участке внешней стороны кольцевой перед поворотом на Мытищи; на внутренней стороне участка Щелковское шоссе—Хабаровская улица; на обеих сторонах МКАД участка между Лермонтовским проспектом и Косинским шоссе.

«Полосы добавляются за счет переразметки и отмены обочины, ширина полос остается нормативной — по три с половиной метра,— пояснил Андрей Мухортиков.— Как показала статистика и практика, на безопасность это не повлияло, зато пропускная способность проблемных участков растет на 15%».

На ТТК планируется сделать прямой съезд с Лефортовской набережной на улицу Радио: сейчас его нет, приходится ехать через два дополнительных разворота. Меняется организация движения на внешней стороне ТТК в районе пересечения с проспектом Мира: общее число полос будет шесть вместо пяти; поток со стороны «Рижской» теперь не будет пересекаться с потоком со стороны Сущевского Вала — две полосы съезда отделят островком безопасности.

Пропускная способность в результате вырастет на 10–12%, прогнозирует Андрей Мухортиков. Съезд с ТТК на Звенигородское шоссе в сторону области сделают двухполосным, что должно, по прогнозу ЦОДД, увеличить пропускную способность участка на 15%. На улице Нижняя Масловка для облегчения выезда из тоннеля в сторону Савеловской эстакады сделают две полосы вместо одной с сохранением «выделенки».

Кардинального улучшения ситуации от нововведений ожидать не стоит, предупреждает, однако, Андрей Мухортиков. «Оба кольца крайне перегружены (МКАД и ТТК.— “Ъ”), к тому же отложенный спрос на движение по ним очень большой, и на любое улучшение ситуации автонавигаторы тут же "накидают" новый трафик,— отмечает он.— Однако благодаря изменениям загрузка колец станет равномернее, а также на них уйдет часть транзита с Садового кольца, местных улиц и некоторых перегруженных вылетных магистралей, что однозначно хорошо».

“Ъ” выяснил подробности и других проектов ЦОДД (их обнародуют в ближайшее время).

В частности, разработан проект по комплексной переразметке всего Шмитовского проезда; введению второй общей полосы движения на Баррикадной улице в сторону Садового; новой организации движения на пересечении Крылатской улицы и дублера Рублевского шоссе.

Помимо 40 проектов, о которых упомянул Андрей Мухортиков, силами дирекции организации дорожного движения ЦОДД подготовлено еще 60 локальных корректирующих мероприятий на улицах — материалы также переданы в департамент ЖК.

ЦОДД, напомним, ежегодно устраняет локальные «узкие места» за счет переразметки и других способов организации движения. При этом некоторые проекты центра вызывают оживленную дискуссию граждан — например, введенный несколько лет назад однополосный выезд из тоннеля на Нижней Масловке, который сейчас планируется переделать.

Изменение организации движения и введение «выделенки» в районе «Москва-Сити» в 2021 году также спровоцировало недовольство, в результате ЦОДД корректировал проект, убрав часть полосы для общественного транспорта. В 2019 году из-за ошибки в проектировании ЦОДД запретил на улице Крылатские Холмы парковку, которую затем разрешили.

Из-за большого количества выделенных полос и неудачной организации движения, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, на многих перекрестках сегодня образуются заторы. Типичной является ситуация, говорит он, когда непосредственно перед светофором «выделенка» прерывается для того, чтобы машины могли повернуть направо, но участок полосы для маневра слишком короткий.

В результате, объясняет эксперт, собирается пробка из машин, занимающая сразу две полосы, при этом автобусы и такси также не могут проехать. Эксперт отметил известное многим автомобилистам «пробочное» место у метро «Войковская», когда семь рядов сливаются в три из-за автобусной полосы на мосту Победы, ситуация усугубляется также многочисленными перестроениями транспорта.

Иван Буранов