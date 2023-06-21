«Возвращенцев» взяли на карандаш

Совет федерации в среду присоединился к думской инициативе о парламентском расследовании «преступлений киевского режима» против детей, призвал иностранных коллег к формированию справедливого многополярного мироустройства и одобрил несколько законов, связанных с проведением специальной военной операции (СВО). В завершение сенаторы заслушали доклад комиссии по защите государственного суверенитета, из которого узнали, как в начале прошлого года провалился «русофобский блицкриг» и что следует помнить про возвращающихся в Россию «так называемых релокантов».

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Пленарное заседание Совета федерации (СФ) 21 июня началось с кадровых вопросов. Сначала сенаторы единогласно поддержали включение в состав регламентного комитета экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, который 8 июня был делегирован в верхнюю палату законодательным собранием региона. А затем назначили на должность судьи Конституционного суда главу его секретариата Владимира Сивицкого — тоже почти единогласно (двое из 163 присутствующих воздержались).

Разобравшись с внутренней повесткой, сенаторы перешли к внешней.

Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко представила инициативу о возбуждении парламентского расследования «преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», которую накануне выдвинула Госдума.

По словам докладчицы, «нет смысла напоминать, что с 2014 года украинские неонацисты с особым цинизмом и жестокостью обстреливали мирные объекты Донецкой и Луганской народных республик — роддома, школы, театры, скверы и детские площадки». В результате, напомнила госпожа Святенко, за девять лет боевых действий в Донбассе погибло 220 детей и «практически все молодое поколение получило психологические травмы». Создание совместной парламентской комиссии по расследованию сенаторы одобрили единогласно.

После этого глава международного комитета Григорий Карасин представил коллегам заявление СФ по случаю отмечаемого 30 июня Международного дня парламентаризма. В нем верхняя палата призывает коллег из иностранных государств «совместными усилиями способствовать восстановлению конструктивного диалога с целью снижения напряженности в отношениях между государствами и формирования справедливого многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права». Этот документ тоже был поддержан единогласно.

В повестке заседания также значились несколько инициатив, связанных с проведением СВО. В частности, сенаторы рассмотрели два принятых накануне Госдумой закона — о возможности заключения контрактов на прохождение военной службы с судимыми и ограниченно годными к службе гражданами, а также об освобождении контрактников от уголовной ответственности за совершенные ими до начала службы преступления небольшой или средней тяжести. Никаких дискуссий эти инициативы не вызвали, и оба документа были поддержаны единогласно.

Наконец, в завершение пленарного заседания глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов представил специальный доклад, посвященный особенностям борьбы России за свой суверенитет в 2022–2023 годах. Он констатировал, что СВО стала ответом на «проводимую Вашингтоном антироссийскую политику» и вышла «далеко за пределы украинского театра военных действий»: «Недруги России в начале 2022 года с помощью ВСУ, по сути, хотели повторить то, что Гитлер предпринял 22 июня 1941 года, но их современная версия плана "Барбаросса" была сорвана. В сложившихся условиях СВО стала не только необходимой, но и единственно возможной реакцией России».

По словам господина Климова, «пресловутому коллективному Западу» не удались ни «русофобский блицкриг», ни международная изоляция России.

«Вместо ожидавшегося Вашингтоном и его сообщниками раскола российского общества произошло его однозначное сплочение. Так, по представленным в комиссию данным, через год после начала СВО патриотами себя считали 9 из 10 граждан. Это самый высокий уровень за весь наблюдаемый период»,— поделился сенатор.

В завершение он добавил, что граждане, по различным причинам покинувшие Россию в прошлом году, уже начали «массово возвращаться домой». «Однако здесь есть важное обстоятельство: наши противники не упустили возможности расширить ряды своих ставленников и агентов за счет вербовочных мероприятий среди так называемых релокантов,— продолжил парламентарий.— ЦРУ, например, создало в Telegram специальный канал для вербовки россиян. А начальник украинского ГУР, англосаксонский наймит Буданов еще в мае хвастался, что его ведомство работает с так называемой российской оппозицией». «В данной связи никто не отменял действия законодательства о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, ни тем более таких статей УК, как госизмена»,— грозно резюмировал Андрей Климов.

Андрей Прах