В Воронеже похоронили погибшего на Украине замначальника главка МВД

На аллее героев Коминтерновского кладбища в Воронеже 21 июня похоронили погибшего во время специальной военной операции на Украине полковника внутренней службы Сергея Постовалова, ранее работавшего заместителем начальника главного управления МВД по Воронежской области. Об этом сообщили «Вести Воронеж». Перед этим с высокопоставленым офицером простились в Воронежском концертном зале (ВКЗ). На траурную церемонию пришли десятки людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вести Воронеж» vestivrn.ru Фото: «Вести Воронеж» vestivrn.ru

В ВКЗ прибыли начальник регионального главка МВД Михаил Бородин, глава СКР по Воронежской области Кирилл Левит, прокурор региона Николай Саврун, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Также с погибшим прощались рядовые полицейские и жители областного центра.

Ранее сообщалось, что Сергей Постовалов «героически погиб при выполнении служебного долга» 10 июня.

Алина Морозова

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