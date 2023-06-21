МИД России закрыл въезд в страну для 48 граждан Австралии

Министерство иностранных дел России объявило о внесении в «стоп-лист» 48 граждан Австралии. Им будет запрещен въезд в страну. В МИДе отмечают, что такой шаг — это ответ на «политически мотивированные санкции Австралии в отношении россиян».

Как пояснили в ведомстве, в «стоп-лист» включены несколько десятков «подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в Австралии антироссийскую повестку дня». Въезд в Россию им запрещен «бессрочно», до отмены соответствующего решения.

В частности, в число тех, кому запрещен въезд в РФ, попали заместитель премьера правительства штата Виктория Джасинта Аллан; член совета директоров военно-промышленного предприятия «Талес Аустрэлиа» Алан Болл и другие сотрудники; менеджер полетных операций компании SYPAQ Люк Аспиналл; некоторые члены правления совета Южной Австралии по проведению Дня Австралии; журналисты газеты Australian.

В МИДе уточнили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжаться, учитывая «антироссийский курс» Австралии.

В последний раз Австралия объявляла о введении новых санкций 19 мая 2023 года. Тогда под ограничения попали помощник президента России Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК ''Роснефть''», банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также Уральский банк реконструкции и развития. Кроме того, правительство Австралии ввело запрет на экспорт автомобилей и запчастей в Россию.

Александр Кислов