Новым регионам добавят застройщиков

Курирующие стройиндустрию чиновники в последнее время все чаще заявляют о планах девелоперов начать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, не называя их. Но как выяснил “Ъ”, к подконтрольному Минстрою «Роскапстрою», который уже строит жилье и социальные объекты на новых территориях, может добавиться концерн «Крост» Алексея Добашина. Компания, являющаяся заметным участником госстроек, имеет производственные мощности для таких крупных проектов. Другие застройщики пока не спешат афишировать свои планы в присоединенных регионах, очевидно опасаясь возможных санкционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как рассказали три источника “Ъ” на рынке девелопмента, «Крост» Алексея Добашина займется строительством жилья и социальной инфраструктуры на присоединенных к РФ территориях, в том числе и в Мариуполе. По их словам, сейчас идет подготовка к выходу компании на этот рынок. В компании от комментариев отказались.

Для реализации крупных проектов в новых регионах у «Кроста» есть мощности, включая 19 площадок по выпуску бетона и железобетонных панелей для строительства 300 тыс. кв. м жилья в год. Эти производства уже позволили компании за последние полтора года получить в Москве крупные заказы почти на 15 млрд руб. в том числе по программе реновации жилья, следует из данных госзакупок. Кроме того, «Крост» строит индустриальный парк «Руднево» на востоке столицы, где планируется развернуть производство беспилотников. Эту площадку в апреле посетил Владимир Путин.

Власти, курирующие стройиндустрию, заявляют, что на новых территориях активно разворачиваются строительно-восстановительные работы. В «Цементуме» сообщили “Ъ”, что видят рост поставок цемента в новые регионы — это, в свою очередь, привело к увеличению внутри страны сроков доставки сырья вдвое и нехватке 20% перевозочных мощностей.

Чиновники также говорят и о планах крупных застройщиков начать работать в новых регионах. Так, на прошлой неделе в рамках ПМЭФ глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в Мариуполе, Волновахе и Донецке уже стартуют проекты трех неназванных компаний, еще три девелопера готовят документы к застройке площадок в Запорожской и Херсонской областях. В среду в Минстрое и в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина не ответили на запрос “Ъ”.

Стоимость восстановительных работ на присоединенных территориях в бюджете РФ засекречена, как полагало ранее RTVI, под формулировкой «специальный инфраструктурный проект». Финансирование этой статьи расходов на 2023–2025 годы предусмотрено на уровне более 377 млрд руб. Не исключено, что в процессе восстановительных работ и строительства социальных и инфраструктурных объектов эта сумма заметно увеличится.

Застройщики, решившие выйти в ЛНД, ДНР, в Запорожскую и Херсонскую области, рассчитывают больше на госзаказ, что, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «гарантирует оплату работ». В то же время спрос на коммерческое жилье в этих регионах вряд ли появится в ближайшее время, считает эксперт.

«Крост» пока один из первых крупных частных застройщиков, о чьих планах начать работу на присоединенных территориях стало известно. До этого о старте восстановительных работ в ряде городов ДНР заявляло подконтрольное Минстрою ФАУ «Роскапстрой». В мае этого года, как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», эта структура зарегистрировала в Мариуполе ООО «Специализированный застройщик "РКС-Девелопмент"», вероятно, под проекты строительства жилья. Гендиректором новой компании стал экс-министр строительства Тульской области Константин Лопухов, получивший также долю в 2% в «РКС-Девелопмент».

В начале этого года ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина публиковала на портале HeadHunter вакансию руководителя производственно-технического отдела в Мариуполе. О том, что застройщик рассматривает возможность строить объекты в этом городе, знает и источник “Ъ” на рынке недвижимости. В «Гранель» отказались от комментариев.

Другие крупные девелоперы, опрошенные “Ъ”, также отказались обсуждать возможности работы на новых территориях. Вполне очевидно, что компании пытаются избежать рисков внесения владельцев и топ-менеджеров в санкционные списки ЕС и США, считает Михаил Бурмистров. В то же время собеседник “Ъ” на рынке говорит, что отбор подрядчиков, например, для госстроек в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проходит в закрытом режиме. Это позволяет им не афишировать свое присутствие в этих регионах, добавляет он.

Впрочем, риски санкций — не единственная проблема для застройщиков при работе на присоединенных территориях. Им придется платить строителям, работающим в условиях повышенной опасности, минимум вдвое выше, чем в других регионах РФ, говорит господин Бурмистров. Кроме того, по его словам, себестоимость строительства на этих территориях выше из-за необходимости везти почти все стройматериалы из России при высокой стоимости логистики за счет надбавки за риск.

Дарья Андрианова