Ford сделал 1400-сильный электрофургон для гонки на Пайкс-Пик

Компания Ford представила электрический фургон SuperVan 4.2, модифицированный для гонки на Пайкс-Пик.

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Над новинкой работали специалисты заводского спортивного подразделения Ford Performance и австрийской инжиниринговой компании STARD, которые занимаются подготовкой гоночных машин. Гоночный электромобиль построен по мотивам показанного летом 2022 года концепт-кара Ford Pro Electric SuperVan.

В основе машины лежит стальная пространственная рама, накрытая композитным кузовными панелями. SuperVan 4.2 получил три электромотора суммарной мощностью 1400 л.с., полный привод и батарею с системой рекуперации энергии на торможениях. Фургон имеет карбон-керамические тормоза, кованые колеса из магния с гоночными шинами Pirelli P Zero.

В гонке Pikes Peak International Hill Climb за руль Ford SuperVan 4.2 сядет французский гонщик Ромен Дюма, уже семь раз выходивший на старт на Пайкс-Пик.

Напомним, популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,93 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору. В 2023 году заезды пройдут 25 июня.

Максим Вершинин

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