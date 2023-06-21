Путин: участники военной операции защищают территориальную целостность России

Президент Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, что весь многонациональный народ России поддерживает «наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями родины». Президент подчеркнул, что участники военной операции на Украине защищают территориальную целостность страны, а также ее право на суверенное развитие.

«В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры защищают наших людей, территориальную целостность России, ее право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 крымчане и севастопольцы. Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями родины»,— сказал глава государства.

По словам главы государства, нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к родине и «чувство ответственности за ее судьбу». «Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили родине верно и преданно»,— добавил он.

Именно эти качества, считает Владимир Путин, так же как «талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа» становились «решающей силой» в сражениях, которые определяли судьбу не только России, но и всего мира.

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