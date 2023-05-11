Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление роликов с ЛГБТ-пропагандой и дискридитацией армии

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн руб. за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ и дискридитацией армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех млн руб.»,— говорится в решении суда.

Как следует материалов суда, Google обвинили в неудалении нескольких роликов с, как утверждается, недостоверной о военной операции на Украины, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также видео о руферах и зацеперах.

Представитель Google просил прекратить производство по делу. Он настаивал, что в материалах дела не было подтверждений об уведомлении компании о необходимости удалить видеоролики, а также отсутствовал состав и событие правонарушения.

В последние несколько лет российской «дочке» Google назначили несколько оборотных штрафов на сумму более 29 млрд руб. 16 июня 2022-го российская «дочка» подала заявление о банкротстве. Представитель компании говорил, что одной из причин стали требования кредиторов компании, которые превысили 19 млрд руб. (активы компании составляют около 3,5 млрд руб.). По итогам 2022 года выручка компании в России упала на 82%, до 24,2 млрд руб.

Олеся Павленко