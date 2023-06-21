США направят Украине $1,3 млрд помощи на восстановление инфраструктуры

США предоставят Украине дополнительную помощь на сумму $1,3 млрд для ремонта пострадавших от военных действий объектов энергосистемы, модернизации портов, железных дорог и другой инфраструктуры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Восстановление — это создание основы для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной в Европу и подключенной к рынкам всего мира. При поддержке Конгресса США мы предоставим более $1,3 млрд дополнительной помощи, чтобы помочь Украине достичь этой цели»,— сказал господин Блинкен в ходе конференции по восстановлению Украины в Лондоне (цитата по Reuters).

Госсекретарь уточнил, что из этой суммы $520 млн пойдет на ремонт разрушенной энергосети, а $657 млн Украина потратит на модернизацию погранпереходов, портов, железнодорожных путей и другой критически важной инфраструктуры. Около $100 млн будет направлено на перевод таможенных систем Украины в цифровой формат «для повышения скорости и сокращения коррупции», а оставшиеся $35 млн Киев направит на поддержку бизнеса, добавил господин Блинкен.

Госсекретарь заявил, что объявленная в ходе конференции помощь будет предоставлена в дополнение к более чем $20 млрд, которые США уже направили Украине для поддержки экономики и развития.

Ранее сегодня, 21 июня, правительство Великобритании объявило, что выделит Всемирному банку (ВБ) гарантии на сумму $3 млрд для предоставления Украине кредитов на поддержку жизненно важных госуслуг. Также Лондон выделит на эти цели Киеву финансовую помощь на 240 млн фунтов стерлингов.

ВБ оценивал затраты на восстановление Украины как минимум в $411 млрд. В марте группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года. До этого времени будет действовать программа Международного валютного фонда по экстренной помощи Киеву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов