Великобритания предоставит Всемирному банку гарантии на $3 млрд для кредитов Украине

Великобритания выделит Всемирному банку (ВБ) гарантии на сумму $3 млрд для предоставления Украине кредитов, говорится на сайте британского правительства. Гарантии будут предоставляться ВБ в течение трех лет. Также Лондон окажет Киеву финансовую помощь на £240 млн.

Британские власти заявили, что финансирование «пойдет на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц». Невоенная помощь Киеву уже превысила £4,7 млрд, уточняется в пресс-релизе.

ВБ оценивал восстановление Украины как минимум в $411 млрд. В марте группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года. До этого времени будет действовать программа Международного валютного фонда по экстренной помощи Киеву.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер