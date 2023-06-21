Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы евро в Россию

Райффайзенбанк предупредил клиентов о новых ограничениях для переводов в евро с 3 июля 2023 года. Теперь нельзя будет провести исходящий платеж в евро в другой банк, если банк получателя находится в России и ряде других стран. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Эти ограничения касаются физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Согласно сообщению, новые ограничения распространяются в том числе на исходящие переводы в евро на личные счета, открытые в других банках.

Исходящий платеж в евро в другой банк невозможен, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Райффайзенбанк порекомендовал клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы оплаты.

Ранее в апреле 2023 года Райффайзенбанк ужесточал условия валютных переводов для физических лиц. Тогда исходящие переводы в долларах США в другие банки стали доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. В марте банком была установлена минимальная сумма в размере $10 тыс. или эквивалента в другой валюте по курсу ЦБ для переводов онлайн.

Райффайзенбанк ужесточает правила валютных переводов для частных лиц на фоне давления Минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию. В марте стало известно, что ЕЦБ потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. По данным Reuters, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране.

Подробнее о перспективах банковской группы в России — в материале «Ъ» «Райффайзенбанку указали на выход».

Полина Мотызлевская