МИД России: 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

Замглавы МИД Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. При этом он подчеркнул, что ведомство не исключает новых контактов с ООН по вопросу вывоза зерна.

«Мы их (контактов с ООН — ''Ъ'') не исключаем, но мы продолжаем делать то, что мы сказали: мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются»,— заявил господин Вершинин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Вершинин добавил, что Россия не снимает одно из основных требований для продления соглашения: возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. «Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет. Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом»,— сказал замглавы МИД РФ.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. По данным Минобороны, 5 июня аммиакопровод Тольятти—Одесса подорвали. Ведомство обвинило в случившемся Украину.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян