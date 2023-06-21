ЛДПР выдвинула Бориса Чернышова кандидатом в мэры Москвы

Московское отделение ЛДПР выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на конференции отделения сегодня, 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 7 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

«По результатам тайного голосования кандидатура Чернышова набрала достаточное количество голосов»,— сказал председатель счетной комиссии Егор Анисимов (цитата по ТАСС).

Борису Чернышову 32 года. Он также занимает пост заместителя руководителя высшего совета ЛДПР.

По решению Мосгордумы выборы мэра города были назначены на единый день голосования —10 сентября. Московский избирком позднее расширил голосование на три дня — с 8 по 10 сентября. Партия «Новые люди» выдвинула кандидатом вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Сергея Собянина.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэр партии».

Лаура Кеффер