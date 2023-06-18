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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

По итогу конференции московского отделения партия «Новые люди» выдвинула вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра столицы, передает «Интерфакс».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В основе предвыборной программы господина Даванкова — мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Кроме того, он пообещал создать проект «Миллион айтишниц», в рамках которого планируется обучение женщин основам кодинга и работе с искусственным интеллектом.

Владислав Даванков в 2013 году занимал пост вице-президента компании Faberlic, в 2018–2021 годах работал заместителем гендиректора организации «Россия — страна возможностей». В 2021 году стал депутатом Госдумы.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября. «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата Сергея Собянина. Ожидается, что «Справедливая Россия — За правду» выдвинет Дмитрия Гусева, ЛДПР — Бориса Чернышова, КПРФ — Леонида Зюганова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр партии».

Лусине Баласян

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