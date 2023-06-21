Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах главы Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подал в областную избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона. Конференция регионального отделения (РО) «Единой России» выдвинула его кандидатуру 19 июня. За Виталия Хоценко проголосовали 90 из 100 участников конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Врио губернатора в своем Telegram-канале поблагодарил за доверие президента РФ и «омичей, которые очень тепло приняли меня в регионе». Как сообщал «Ъ», Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области 29 марта 2023 года после досрочной отставки губернатора-справоросса Александра Буркова. Ранее он занимал пост председателя правительства Донецкой народной республики.

К настоящему времени о намерении участвовать в губернаторских выборах облизбирком уведомили шесть человек, включая Виталия Хоценко. Четверо из них выдвинуты политическими партиями. Помимо господина Хоценко это первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, первый секретарь областного отделения «Коммунистов России» Владимир Казанин и координатор РО ЛДПР Максим Макаленко. Кроме того, сами выдвинули свои кандидатуры заместитель гендиректора ООО «Охранное предприятие "Аллюр"» Юрий Александров и безработный Вадим Черкин.

В избирательную гонку включилась уже половина действующих губернаторов, об этом «Ъ» писал в материале «Выдвижение с опережением».

Валерий Лавский, Новосибирск