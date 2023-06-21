Число подавших документы в облизбирком претендентов на пост омского губернатора выросло до пяти

Пять человек, планирующих участвовать в губернаторских выборах, подали необходимые для этого документы в избирательную комиссию Омской области к утру 21 июня. Двое из них – самовыдвиженцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ГАС «Выборы» выложены данные о трех претендентах. В их числе выдвинутый региональным отделением (РО) КПРФ первый секретарь обкома партии, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, а также самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин. Господин Александров является заместителем гендиректора ООО «Охранное предприятие "Аллюр"», господин Черкин – безработным.

Кроме того, по данным облизбиркома, 20 июня документы представили первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Владимир Казанин и координатор РО ЛДПР Максим Макаленко. Как сообщал «Ъ-Сибирь», 19 июня РО «Единой России» выдвинуло в губернаторы врио главы региона Виталия Хоценко.

Срок подачи документов на выдвижение завершится 29 июня.

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Валерий Лавский