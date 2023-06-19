Виталий Хоценко выдвинут от «Единой России» на выборы губернатора Омской области

В Омской области «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборы главы региона Виталия Хоценко. Он был назначен врио губернатора в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Кандидатура была определена по итогам тайного голосования. Как уточнили в реготделении партии, за Виталия Хоценко отдали голоса 90 из 100 делегатов партийной конференции.

На прошлой неделе первые кандидаты на выборах губернатора подали документы в избирком области. В их числе: первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин и самовыдвиженец Юрий Александров.

Период выдвижения кандидатов завершится 29 июня.

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Оксана Павлова