Виталий Хоценко выдвинут от «Единой России» на выборы губернатора Омской области

В Омской области «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборы главы региона Виталия Хоценко. Он был назначен врио губернатора в конце марта.
Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ
Кандидатура была определена по итогам тайного голосования. Как уточнили в реготделении партии, за Виталия Хоценко отдали голоса 90 из 100 делегатов партийной конференции.
На прошлой неделе первые кандидаты на выборах губернатора подали документы в избирком области. В их числе: первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин и самовыдвиженец Юрий Александров.
Период выдвижения кандидатов завершится 29 июня.