Набиуллина: экономика быстро восстанавливается благодаря частному сектору

Российская экономика быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работе частного сектора, заявила в ходе выступления в Совете федерации председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, индикаторы бизнес-климата находятся вблизи 10-летних максимумов.

«У нас уже есть и компании, которые работают в три смены, многие секторы активно нанимают новых сотрудников, их часто не хватает. Эти тенденции, конечно, радуют. Но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечить низкую инфляцию. Это залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортным ставкам»,— считает глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Накануне госпожа Набиуллина сказала, что российская экономика близка к уровню активности 2021 года. По данным Росстата, в 2021-м российская экономика выросла на 5,6%. В 2022 году она снизилась на 2,1%. Эксперты ЦБ прогнозируют рост на 0,8%.

О планах властей по поддержке экономике — в материале «Ъ» «Адаптация должна быть экономной».

Лаура Кеффер