Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина: экономика быстро восстанавливается благодаря частному сектору

Российская экономика быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работе частного сектора, заявила в ходе выступления в Совете федерации председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, индикаторы бизнес-климата находятся вблизи 10-летних максимумов.

«У нас уже есть и компании, которые работают в три смены, многие секторы активно нанимают новых сотрудников, их часто не хватает. Эти тенденции, конечно, радуют. Но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечить низкую инфляцию. Это залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортным ставкам»,— считает глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Накануне госпожа Набиуллина сказала, что российская экономика близка к уровню активности 2021 года. По данным Росстата, в 2021-м российская экономика выросла на 5,6%. В 2022 году она снизилась на 2,1%. Эксперты ЦБ прогнозируют рост на 0,8%.

О планах властей по поддержке экономике — в материале «Ъ» «Адаптация должна быть экономной».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...