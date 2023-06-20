Набиуллина заявила о приближении экономической активности к уровню 2021 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика близка к уровню активности 2021 года. По ее словам, сейчас регулятор может уделять больше времени не оперативному реагированию на вызовы, а долгосрочным приоритетам, включая финансовое просвещение граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, которая была в конце 2021 года, то есть восстановиться до своего потенциала. Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади»,— сказала госпожа Набиуллина на конгрессе волонтеров финансового просвещения (цитата по ТАСС).

Согласно данным Росстата, в 2021 году российская экономика выросла на 5,6%. В 2022 году она снизилась на 2,1%. Эксперты Банка России прогнозируют рост на 0,8%. Эльвира Набиуллина говорила, что экономика страны развивается по сценарию ускоренной адаптации. По ее словам, темпы роста экономической активности опережают ожидания за счет быстрого восстановления внутреннего спроса.