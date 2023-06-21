«Титан» считает часы

У пассажиров пропавшего в Атлантике глубоководного аппарата хватит воздуха еще как минимум на сутки. За прошлый день площадь поиска увеличилась до 26 тыс. кв. км. По данным СМИ, на борту аппарата «Титан» находится пять человек. Среди них несколько долларовых миллиардеров. Это британский бизнесмен, а также один из богатейших людей Пакистана и его сын. Батискаф перестал выходить на связь 18 июня. И многие эксперты сомневаются, что его удастся вовремя найти. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Поиски пропавшего батискафа «Титан» это в буквальном смысле гонка со временем, говорят эксперты. Маршрут до затонувшего «Титаника» должен был занять у него примерно девять часов. Субмарина перестала подавать сигналы всего через 1 час 45 минут после отправления. Запас воздуха у нее рассчитан на 96 часов. За два дня добиться хоть какого-нибудь результата спасатели не смогли. При этом все возможные ресурсы они уже задействовали: над Атлантикой летают самолеты с радиолокационным оборудованием, а под водой работают роботы со специальными камерами и датчиками. И главный враг — это время, говорит океанограф, доктор Саймон Боксал:

«Под водой невозможно использовать стандартную радиосвязь или любые другие способы коммуникации, которые применяются на земле, поэтому главная задача — это сначала найти батискаф. Но территория поиска огромная, а проблема в том, что времени у спасателей нет. В любом случае воздуха у них хватит до 22 июня. Но когда его найдут, батискаф надо еще поднять на поверхность, если он где-то на дне. И обычно это занимает в лучшем случае месяц, а у нас есть всего пара дней».

При этом искать такой батискаф под водой — это без преувеличения все равно, что искать иголку в стоге сена. Размер субмарины не больше обычного минивэна. Корреспондент CNN Гейб Коэн, который был на борту этого судна несколько лет назад, говорит, что там с трудом могут разместиться пять человек, на которых оно рассчитано. И говорить о каких-то удобствах внутри не приходится, отмечает журналист:

«Это очень маленькое судно, куда помещается пять человек. Оно управляется контроллером, который похож на геймпад от PlayStation. И компания-владелец батискафа OceanGate заявляла, что они совершенно уверены в том, что пассажиры смогут безопасно совершать путешествие к "Титанику". Батискаф сделан из карбона, который без проблем выдержит давление океана. При этом у них уже был случай, когда связь с этим же батискафом была потеряна примерно на два часа».

И в этот раз все началось именно с потери связи. Это и осложняет поиски. Системы GPS под водой нет. И если судно сбивается с курса или происходит нештатная ситуация, то экипаж всегда связывается с поверхностью. Для этого на борту должен быть еще и стационарный телефон. Но последний звонок с «Титана» поступил 18 июня. И ни на один вызов экипаж не ответил.

Эксперты говорят, что это может означать либо попадание воды в кабину, что при таком давлении может привести к разрушению конструкции, либо произошел коллапс, и судно раздавило давлением, а еще остается пожар. Так что надеяться можно только на чудо, учитывая условия, в которых находится экипаж, заявил телеканалу NBC историк Тим Молтин, который много лет изучал историю крушения «Титаника»:

«Там самая настоящая темень, невероятный холод. Дно покрыто волнообразным илом, и ты не видишь даже вытянутой руки перед собой. Определить местоположение можно только с помощью сонара, никакой радар там не работает. Сам батискаф не закреплен никаким тросом, потому что из-за давления он был бы слишком тяжелым. То есть это все равно, что оказаться на Луне, поэтому я очень боюсь за жизнь членов экипажа. Единственная надежда, что их заметит вертолет с воздуха, потому что не так много субмарин способны погружаться на такую глубину».

По данным New York Times еще пять лет назад профессиональное сообщество критиковало OceanGate за то, что та не проводит оценку рисков с участием экспертов при разработке батискафов. В компании на это отвечали, что регулирование отрасли могло бы замедлить ее развитие. А так за прошлый год OceanGate заработала примерно $7 млн всего на нескольких 8-дневных экспедициях к «Титанику».

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