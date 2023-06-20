Зарубежные СМИ: Как ищут пропавший на пути к «Титанику» батискаф?

Военно-морские силы США подключились к поискам пропавшего батискафа, плывшего к обломкам «Титаника». На борту аппарата «Титан» находятся пять человек, 18 июня судно перестало выходить на связь. Эксперты называют несколько версий случившегося. Главный риск — отключение электричества и короткое замыкание, что может привести к пожару. Кроме того, обшивку аппарата могло разорвать давлением, наконец, есть вероятность, что батискаф запутался в обломках «Титаника». О том, что известно об аппарате и его пассажирах, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OceanGate Expeditions / AP Фото: OceanGate Expeditions / AP

Как передает CNN, экспедиция началась в четырех сотнях морских миль от места крушения «Титаника». Аппарат начал спуск утром 18 июня и через час сорок пять минут потерял связь с ледоколом «Полярный принц», который его сопровождал. Поиски начала береговая охрана США, а спасательный самолет стал подавать радиолокационные сигналы с воздуха. Батискаф «Титан» весит 10,5 тонн, он сделан из углеродного волокна и титана. Системы жизнеобеспечения хватает на четверо суток.

Подробности о владельце аппарата рассказывает The New York Times. Компания OceanGate основана в 2009 году, а пару лет назад она начала экскурсии к обломкам «Титаника». Организовать их получилось не сразу. Первая попытка в 2018 году сорвалась из-за того, что электронику аппарата повредила молния. В 2019-м погружение не смогли согласовать с канадским правительством. Сейчас OceanGate утверждает, что провела 14 успешных экспедиций. Билет стоит в районе $250 тыс.

Из уважения к частной жизни спасатели не называют имен пассажиров. Но личность, по крайней мере, одного из участников экспедиции известна — это британский летчик и исследователь Хэмиш Хардинг, пишет The Wall Street Journal. Это не первое его подобное путешествие. Два года назад он погружался на дно Марианской впадины, в 2019-м за 46 часов совершил самое быстрое кругосветное путешествие, а в прошлом — принял участие в суборбитальном полете Blue Origin Джеффа Безоса. Перед экспедицией к «Титанику» Хардинг жаловался на непростые погодные условия и прогнозировал, что миссия станет первой и единственной в этом году.