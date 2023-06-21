Финляндия перестанет помогать поддержавшим Россию странам

Новое правительство Финляндии прекратит оказывать поддержку государствам, которые поддержали действия России на Украине, заявил министр торговли и международного развития страны Вилле Тавио. Как отмечает The Times, речь может идти о сокращении финансовой помощи и введении ограничений на иммиграцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вилле Тавио

Фото: @villetavio Вилле Тавио

Фото: @villetavio

«Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину, и по сравнению с неизмеримыми страданиями украинцев морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают (военную операцию.— "Ъ") России,— заявил господин Тавио.

По мнению министра, развивающиеся страны должны сосредоточиться на внутреннем развитии. Он отметил, что некоторые государства, которые поддерживает Финляндия, не уважают суверенитет Украины и основанный на международных правилах порядок. Господин Тавио заявил, что приложит усилия для распространения этой практики среди европейских стран.

По информации The Times, Финляндия оказывает финансовую помощь, в частности, Кении, Непалу, Танзании, Мозамбику и Эфиопии. Кения и Непал поддержали резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года, призывавшую РФ «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах». Она же закрепляет основные положения «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Мозамбик и Эфиопия были в числе воздержавшихся. Представитель Танзании не присутствовал на голосовании.

Вчера, 20 июня, президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новое правительство во главе с премьер-министром Петтери Орпо. Господин Орпо является председателем Национальной консервативной партии, которая весной одержала победу на парламентских выборах.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов