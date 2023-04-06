Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку после избрания нового парламента

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Социал-демократическая партия) представила президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства, сообщает Yle. Кабинет госпожи Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Председатель оппозиционной Национальной консервативной партии Петтери Орпо, одержавший победу на парламентских выборах с 20,8% голосов, начнет предварительные переговоры о новом правительстве на следующей неделе. Второе место заняла партия «Истинные финны». За нее проголосовали 20,1% избирателей. Партия госпожи Марин получила 19,9% голосов.

«Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое»,— сказал Саули Ниинистё и поблагодарил госпожу Марин за сотрудничество.

О намерении покинуть пост руководителя Социал-демократической партии к осени Санна Марин объявила 5 апреля. При этом Санна Марин подчеркнула, что хочет сохранить должность депутата в финском парламенте.

Милена Костерева