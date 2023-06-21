Москоммерцбанк покинул петербургский рынок

Петербургский рынок покинул Москоммерцбанк — кредитная организация закрыла отделения и филиал, работавший в городе с 2005 года. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Согласно архивным данным Центробанка, еще в прошлом году у Москоммерцбанка работали филиалы в Челябинске, Новосибирске и Калининграде. Петербургский стал последним региональным подразделением, которое прекратило работу в июне этого года. Головной и дополнительный офисы пока продолжают работу в Москве.

Издание предполагает, что сокращение сети отделений, вероятно, произошло по решению нового владельца. В ноябре 2022 года ключевой акционер Москоммерцбанка, «Народный банк Казахстана», сообщил о продаже 100% кредитной организации. Как отмечалось в релизе, «информация по сделке и сумме сделки раскрытию не подлежит из-за требований покупателя».

В феврале 2023 года, как следует из открытых источников, в Москоммерцбанке сменился председатель правления. Им была назначена Анна Самуилова, ранее работавшая в СКБ-банке.

Ранее «Ъ» писал, что сумма сделки по продаже российской дочерней структуры «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank) — Москоммерцбанка — составила 7,3 млрд тенге (1,1 млрд рублей). О закрытии сделки сообщалось в декабре 2022 года.

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