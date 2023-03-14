Halyk Bank продал российскую дочку Москоммерцбанк за 1,1 млрд руб.

Сумма сделки по продаже российской дочерней структуры «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank) — Москоммерцбанка — составила 7,3 млрд тенге (1,1 млрд руб.). Это следует из отчетности Halyk Bank. О закрытии сделки сообщалось в декабре 2022 года, покупатель Москоммерцбанка не называется.

Из отчетности также следует, что убыток от сделки для банка оценивается в 18,8 млрд тенге. Halyk Bank, cообщая о завершении сделки, отказался называть покупателя из-за его соответствующего требования. Необходимость продажи своей «дочки» кредитная организация объясняла желанием «развития наиболее перспективных направлений бизнеса».

В декабре 2022 года Halyk Bank также закрыл сделку по продаже своей «дочки» в Таджикистане — банка «Халык банк Таджикистан». «Международный банк Таджикистана» приобрел его за 2,6 млрд тенге.

Москоммерцбанк оказывает услуги по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративного сектора. Halyk Bank был его единственным акционером. Москоммерцбанк имеет отделения в нескольких городах России, включая Москву.

Лусине Баласян