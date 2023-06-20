Минфин сообщил о рисках для бюджета из-за льготной ипотеки

Высокая доля льготных программ на рынке ипотеки несет ряд фундаментальных рисков как для самого рынка недвижимости вследствие искусственного раздувания цен, так и для исполнения обязательств федерального бюджета, предупреждает Минфин РФ.

Уже сейчас объем выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трехлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование государственных обязательств в 2023–2025 годах могут дополнительно понадобиться десятки миллиардов рублей, сообщает министерство. Оно изложило свою позицию в документе, направленном на прошлой неделе в Совет федерации, с ним ознакомился «Интерфакс».

С учетом текущей динамики выдач ипотечных кредитов по льготным ипотечным программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» в 2023–2025 годы могут дополнительно потребоваться средства федерального бюджета в общем объеме 171,5 млрд руб., прогнозирует Минфин.

В совокупности с возможным повышением ключевой ставки ЦБ может возникнуть дефицит средств федерального бюджета на обслуживание льготных ипотечных программ, предупреждает министерство.

На программу «Льготная ипотека» в 2023–2025 годах предусмотрено 154,1 млрд руб., на программу «Семейная ипотека» — 208,7 млрд руб. На реализацию всех льготных ипотечных программ федеральным бюджетом предусмотрено 504,1 млрд руб. «Расширение действующих льготных ипотечных программ и их продление повлечет за собой дальнейшее увеличение длящихся обязательств»,— комментирует Минфин.

При этом рост цен на недвижимость отменяет положительный эффект от расширения господдержки посредством льготных программ, отмечает Минфин. Программа создала большой спрос и сильно разогнала цены на жилье, теперь они «будут корректироваться или на рынке образуется пузырь», говорила в феврале первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Об итогах ужесточения в ипотечном кредитовании — в колонке Максима Буйлова «Квартирный вопрос сгубил усилия ЦБ».

Мария Федотова