Квартирный вопрос сгубил усилия ЦБ

ЦБ опубликовал статистику по ипотечному рынку, основанную на данных бюро кредитных историй за вторую половину 2022 года. Из нее следует, что росту ипотечного сегмента способствует потребительское кредитование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк России не первый год борется за охлаждение «аппетита» граждан к необеспеченным кредитам, поскольку они повышают риски и для банков, и для их клиентов. Якобы граждане склонны необдуманно набирать кредиты, по которым потом не смогут расплатиться, а у банков в результате возникает риск невозврата, и если это явление станет массовым, то оно будет угрожать всей системе. Таким образом, регулятор дает понять, что не верит не только в ответственное отношение к финансам граждан, но и в риск-менеджмент банков.

Оглядываясь на многочисленные банковские кризисы, нельзя не признать, что определенные основания для скептицизма у ЦБ есть. Но вот сказать, что регулятор поддерживает хотя бы локальные победы в этой борьбе,— значит пойти против фактов.

Согласно материалам ЦБ, общий объем задолженности заемщиков, имеющих только ипотечный кредит, не дотягивает до 7 трлн руб., в то время как у тех, кто взял еще и потребительский кредит, накопилось уже более 10 трлн руб. долга. А значит, с высокой долей вероятности можно предположить, что дополнительные 3 трлн руб. граждане взяли на первоначальный взнос по ипотеке, что можно считать прямым следствием действий ЦБ. Банк России поэтапно ужесточает регулирование по кредитам на жилье с низким первоначальным взносом, параллельно объявив крестовый поход против ипотеки с околонулевыми ставками от застройщиков.

Застройщики ответили новой схемой — кэшбэком в размере первого взноса. Граждане же стали брать на эту сумму необеспеченные кредиты по факту без какого-либо риска, поскольку гасили его сразу после получения кэшбэка. По данным Банка России, в четвертом квартале 2022 года возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный ипотечный взнос — 7%, во втором квартале того же года этот показатель был вдвое ниже — 3,5%.

Ужесточения ЦБ дали неожиданный результат — удлинение срока ипотеки. Согласно материалу ЦБ, во второй половине 2022 года до 40% объема выданных ипотечных кредитов было на срок 30 лет и более, тогда как годом ранее их доля составляла менее 20%. Таким образом, граждане пытаются снизить ежемесячный платеж, несмотря на рост переплаты по кредиту. В общем, жилищный вопрос, как всегда, свел на нет все старания, пока граждане хотят получить кредит, а банки — его дать, их не остановишь.