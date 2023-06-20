Футболисты против сексистов и расистов

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) отчиталась об эффективности внедрения системы, которую организация называет «Служба защиты социальных медиа» (Social Media Protection Service, SMPC). Смысл ее существования в отслеживании, последующем уведомлении соответствующих структур и как можно более быстром удалении оскорбительных комментариев или сообщений в социальных сетях, целями которых становятся футболисты. Отчет FIFPro сконцентрирован на данных, полученных по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре. В нем утверждается, что за время первенства мира были выявлены более 19 тыс. оскорбительных постов в социальных сетях, а еще почти 290 тыс. благодаря работе SMPC не были опубликованы или были спрятаны очень быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре (декабрь 2022 года)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре (декабрь 2022 года)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов обнародовала доклад (.pdf), в котором отчиталась об эффективности Social Media Protection Service — системы защиты футболистов и иных лиц, причастных к проведению игр, внедренной совместно с Международной федерацией футбола (FIFA) и при содействии основных социальных сетей планеты (Facebook, Instagram, принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ; TikTok, Twitter, YouTube), от атак в соцсетях. Автоматизированная система сканировала аккаунты участников первенства мира и в случае выявления комментариев, которые робот считал неуместными (таковых набралось 434 тыс.), уведомляла модераторов соответствующих социальных сетей, которые и принимали окончательное решение. Всего под мониторинг попали 864 игрока и тренера (с учетом того, что многие зарегистрированы более чем в одной сети, получилось 1688 аккаунтов), 129 учетных записей официальных лиц, аккаунты 32 команд—участниц первенства и профили 45 бывших игроков.

Анализ данных, полученных системой, показал, что по-прежнему среди болельщиков популярны оскорбления футболистов на почве расизма. С таковыми столкнулись более 300 футболистов.

Правда, основной вал расистских страстей был сконцентрирован лишь на нескольких топовых игроках. Также подтвердилось, что среди футбольных фанов существует неприятие гомосексуализма. Кроме того, сообщается, что накал страстей рос по мере продвижения турнира — на решающих стадиях градус ненависти повышался. Правда, зачастую это носило сиюминутный характер. Скажем, тот или иной игрок мог стать объектом повышенного негативного внимания после незабитого пенальти. В дальнейшем негативные комментарии в его адрес возвращались на обычный уровень.

В общей сложности системой было отслежено 20 млн постов и комментариев. Более 300 тыс. были сочтены неприемлемыми. Из них почти 290 тыс. были скрыты в течение 24 часов, а еще 19,6 тыс. из числа наиболее агрессивных не были опубликованы вовсе или удалены почти сразу после появления. В ходе мониторинга было выявлено 12,6 тыс. аккаунтов, с которых осуществлялось активное распространение контента, считающегося запрещенным.

Чаще всего негативный контент публиковался в Twitter. После обращений FIFA социальная сеть удалила почти 23% отслеживавшихся постов и комментариев. Таковых набралось около 13 тыс. В Instagram было удалено более 5 тыс. сообщений, в Facebook — 979, в YouTube — 113, в TikTok — 69.

В отчете FIFPro приводятся данные о том, какие именно оскорбления чаще всего выпадали на долю участников первенства мира. Ничего сенсационного FIFPro не выяснила.

10,7% оскорблений были осуществлены на почве расизма, 13,5% были отнесены к сексистским высказываниям, 17% касались сексуальных отношений вообще, в 12% случаев комментаторы проявили нелюбовь к гомосексуалистам.

Но чаще всего, в 26% случаев, люди выдавали ругательства, которые нельзя отнести ни к одной из модных в эпоху триумфа толерантности и инклюзивности категорий.

В отчете FIFPro приводятся также данные по географии нарушений и временной график пиков атак на участников игроков. Чаще всего в нарушении правил уличались аккаунты, отнесенные к Европе и Южной Америке (38% и 36% соответственно). На третьем месте Азия — 10%, по 8% у Северной Америки и Африки. Интересно и то, что пика объем интернет-ненависти по ходу чемпионата мира достиг не во время финала первенства (в нем в безумном противостоянии Аргентина обыграла Францию), а по ходу четвертьфинального матча Англия—Франция, в котором французы победили со счетом 2:1.

Александр Петров