Гомофобия победила расизм

Интернет-травля по-прежнему входит в список наиболее актуальных проблем для мирового футбола. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования, проведенного Международной федерацией футбола (FIFA) и Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro). Они установили, что во время полуфиналов и финалов прошлогодних чемпионата Европы и Кубка африканских наций более половины игроков подверглись оскорблениям расистского или гомофобного характера. В связи с этим FIFA и FIFPro решили создать специальную систему модерации, которая позволит защитить футболистов и клубы от оскорбительных комментариев во время международных турниров. Первым соревнованием, во время которого она будет опробована, станет, как ожидается, чемпионат мира в Катаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной Англии Букайо Сака (на фото в центре), Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, не сумевшие поразить ворота итальянцев в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020, подверглись жестоким расистским оскорблениям

Фото: Carl Recine / Reuters Игроки сборной Англии Букайо Сака (на фото в центре), Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, не сумевшие поразить ворота итальянцев в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020, подверглись жестоким расистским оскорблениям

Фото: Carl Recine / Reuters

FIFA и FIFPro обнародовали результаты исследования (.pdf) на одну из наиболее острых с точки зрения футбольного профсоюза тем — интернет-травли игроков, тренеров и официальных лиц в социальных сетях. Его авторы проанализировали 400 тыс. сообщений, опубликованных в Twitter и Instagram (владеющая им Meta признана в России экстремистской организацией) во время полуфиналов и финалов двух топовых международных турниров — состоявшихся в прошлом году европейского первенства и Кубка африканских наций.

Было установлено, что оскорблениям в указанный период подверглись 55% футболистов.

Речь идет в первую очередь о членах сборных Англии и Италии, состязавшихся в финале чемпионата Европы, а также Египта и Сенегала, которые встретились в решающем матче африканского чемпионата. Большую часть негативных комментариев, отмечается в отчете, игроки получали не от фанатов команд соперников, а от своих соотечественников.

40% сообщений носили гомофобный характер,

38% комментариев — расистский,

а еще часть — исламофобский (6%).

Главными жертвами во время чемпионата Европы стали три молодых английских игрока — Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Они подверглись критике со стороны английских болельщиков после того, как не смогли поразить ворота итальянской сборной в серии пенальти. Пользователи соцсетей, говоря о них, часто использовали слово «горилла», а также эмодзи с обезьянами и бананами.

Этот инцидент вызвал тогда широкий общественный резонанс. Расистские нападки на английских игроков осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В своем аккаунте в Twitter он написал, что игроков английской команды, несмотря на поражение, следует «воспринимать как героев», а «не подвергать расистским оскорблениям в социальных сетях». Поддержку англичанам в Twitter выразил и присутствовавший на финальном матче принц Уильям, который занимает пост президента Футбольной ассоциации Англии. Более того, британская полиция инициировала в отношении агрессивных болельщиков расследование и задержала в августе прошлого года 11 владельцев британских аккаунтов, которые оставляли расистские сообщения. Громких дел, связанных с темой интернет-травли, тем не менее не было.

Президент FIFA Джанни Инфантино, комментируя результаты исследования, заявил, что «подобная форма дискриминации, как и любая другая, не может иметь места в футболе».

«С учетом того что близится чемпионат мира по футболу в Катаре, необходимо взять под контроль то, что происходит в социальных сетях»,— отметил он.

Для борьбы с кибербуллингом FIFA и FIFPro приступили к разработке специального сервиса, который будет распознавать оскорбительные высказывания, содержащиеся в постах пользователей социальных сетей, и делать так, чтобы они не отображались у адресата и его подписчиков. Хотя подобные сообщения не будут удаляться, они тем не менее получат куда меньший охват. Кроме того, футбольные структуры в рамках программы по борьбе с расизмом планируют предоставлять игрокам во время соревнований психологическую поддержку.

Екатерина Ремизова