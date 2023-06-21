Zont над Русским

Уход из России зарубежных гостиничных операторов вынуждает владельцев объектов искать им замену из числа российских компаний. Так, управлением будущего отеля на 300 номеров на острове Русский во Владивостоке вместо французской Accor Hotels может заняться локальный оператор Zont Hotel Group. Сам проект строительства гостиницы на рынке считают рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Инвестиционного агентства Приморского края Фото: Пресс-служба Инвестиционного агентства Приморского края

Zont Hotel Group займется управлением отелем на 300 номеров в составе комплекса «Аквапарадайз» на острове Русский во Владивостоке, сообщили “Ъ” в самой компании. Там уточнили, что с владельцем объекта подписано соглашение. Застройщик объекта — ООО «Истерн Аква Парадайз», где, по данным Kartoteka.ru, 25% принадлежит госкорпорации «Туризм.РФ», 34,37% — Дмитрию Боярко, ранее возглавлявшему отделение «Деловой России» в Приморском крае. Связаться с этой компанией не удалось.

Ранее планировалось, что управлением гостиницей займется французская сеть Accor Hotels, приостановившая в прошлом году развитие в России. В «Туризме.РФ» сообщили “Ъ”, что смена оператора отеля на Русском пока в стадии проработки.

Zont Hotel Group создана в 2011 году Николаем Филатовым и Александром Гендельсманом — выходцами из Azimut Hotels Group. Сейчас компания управляет 17 объектами номерным фондом свыше 2,4 тыс.

Проект комплекса «Аквапарадайз» на полуострове Саперный острова Русский был анонсирован в 2021 году. Помимо отеля он подразумевает крытый аквапарк, торгово-развлекательную зону. Изначально объем инвестиций оценивался в 5,1–7 млрд руб. Сейчас, по информации Zont Hotel Group, речь идет о 15 млрд руб. В «Туризме.РФ» говорят, что проект находится в стадии получения разрешительной документации, на площадке ведутся подготовительные работы.

Площадь запланированного в «Аквапарадайзе» отеля — 31 тыс. кв. м. В Zont Hotel Group рассчитывают, что объект заработает в категории «четыре звезды». Открытие планируется на 2026 год. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет локацию сложной, обращая внимание на то, что на Русском не слишком развита инфраструктура и найти персонал может быть непросто. По его мнению, договор аренды отеля обычно строится на постоянных и переменных платежах, а его расчет базируется на том, что собственник будет получать 90% доходов. На оператора также зачастую ложатся текущие расходы и оплата труда.

Господин Ивашкевич считает, что увеличить поток на Русский будет проблематично из-за короткого теплого сезона. В то же время, по данным Росстата, в январе—апреле 2023 года в отелях Приморского края размещались 240,8 тыс. гостей, это на 46,7% больше год к году. В целом по России этот показатель вырос на 16,6%, до 21,2 млн человек.

Партнер Commonwealth Partnership Марина Смирнова говорит, что по итогам прошлого года в России в общей сложности работали около 30 локальных управляющих компаний, из которых 40% появились за последние два года. По ее словам, лидеры рынка — Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group — с марта прошлого года расширили свои портфели минимум на 40%. Доля западных операторов на рынке при этом размывается, замечает эксперт. Партнер NF Group Ольга Широкова говорит о суммарном увеличении портфеля российских операторов на 15–20% с начала военных действий на Украине.

В числе минусов перехода на сотрудничество с российскими операторами госпожа Смирнова называет отсутствие у них серьезного опыта, в отличие от международных гостиничных брендов. «В России первая сеть появилась в 2006 году, а в мире — в 1950-е годы»,— напоминает она. Эксперт не исключает, что локальные операторы могут не справиться с объемом новых номеров, но замечает, что речь идет о риске резкого роста, с которым в свое время столкнулись и международные компании. Сотрудничество с локальными игроками имеет и свои плюсы. По словам Марины Смирновой, они готовы заключать договоры аренды отелей с фиксированными платежами собственнику, тогда как западные операторы на это не соглашались.

Александра Мерцалова