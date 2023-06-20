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Коммерсантъ FM
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В Самарской области число умерших после отравления «Мистером Сидром» выросло до 12

Министерство здравоохранения Самарской области сообщило о гибели еще двух человек после отравления напитком «Мистер Сидр». Общее число жертв в регионе увеличилось с 10 до 12. Еще один пациент находится в тяжелом состоянии.

В Нижегородской области выявлен еще один пострадавший от отравления сидром, который приобрел напиток неделю назад. По словам заместителя губернатора—министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, диагноз подтвержден лабораторно. В настоящее время пациент находится в областном токсикологическом центре городской больницы №33 Нижнего Новгорода.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди», фиксируются с 5 июня. В нем обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 17 июня сообщил СМИ, что общее число пострадавших от употребления суррогатного сидра в России составило 106, 36 человек погибли.

Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Андрей Сазонов, Самара

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