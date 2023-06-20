Минпромторг решил пока не вводить госрегулирование маркетплейсов в России

Участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик и создали рабочую группу, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В этой связи госрегулирование маркетплейсов пока не нужно, заявил он журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Если между поставщиками продукции и самими маркетплейсами баланс достигнут бы не был, тогда государство воспользовалось бы своими возможностями регулятора. «Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка»,— заявил господин Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

Поскольку теперь государство и все экспертное и бизнес-сообщество смогут наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства на рынке маркетплейсов, то нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование, пояснил замминистра.

В середине 2022 года маркетплейсы и их продавцы договорились о соблюдении ряда норм и стандартов, включая отказ от одностороннего изменения условий и обязательного участия в промоакциях. Минпромторг тогда начал мониторить соблюдение договоренностей.

В начале этого года не исключалось, что власти вернутся к вопросу об ужесточении регулирования e-commerce в связи с ростом жалоб потребителей.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Маркетплейсы вызвали на договор».

Мария Федотова