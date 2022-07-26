Маркетплейсы вызовут на комиссию

Государство и участники рынка достраивают фактически отсутствовавший до сих пор механизм контроля за практиками работы онлайн-ритейла, детали которого стали известны “Ъ”. Полтора месяца назад крупные маркетплейсы и их продавцы договорились о соблюдении ряда норм и стандартов, включая отказ от одностороннего изменения условий и обязательного участия в промоакциях. Теперь Минпромторг создал специальную комиссию, которая проследит за соблюдением договоренностей. Если участники рынка будут игнорировать ее решения, отрасль ждет жесткое госрегулирование, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Минпромторг организовал комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, соответствующий приказ подписал министр Денис Мантуров 20 июля. Копия документа есть в распоряжении “Ъ”. Новый орган призван следить за соблюдением стандартов по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров, подписанных 7 июня представителями отраслевых ассоциаций, общественных организаций и крупных маркетплейсов.

В комиссию вошли директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, президент АКИТ Артем Соколов, операционный директор «А.Дистрибушен» Руслан Волков, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова и представители маркетплейсов Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, «Яндекс».

Принятое в июне соглашение, с которым также ознакомился “Ъ”, устанавливает базовые требования по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров. Например, онлайн-площадки обязуются предупреждать продавцов об изменениях в договоре оферты за две недели или поддерживать две оферты, чтобы позволить партнерам реализовать ранее размещенный товар по старым условиям. Принуждение продавцов к участию в промоакциях также становится неприемлемой практикой.

Соглашение разработано в целях саморегулирования рынка интернет-торговли и предупреждения проявлений недобросовестной конкуренции, следует из текста документа. Принятые стандарты регулируют торговлю и услуги, но «не являются документом, заменяющим нормы российского законодательства». В Минпромторге подтвердили “Ъ”, что решения комиссии будут рекомендательными, но в случае выявления системных проблем министерство инициирует внесение изменений в законодательство.

В Ozon, «Яндекс.Маркете» и Wildberries заверили “Ъ”, что привели все практики и оферты в соответствие со стандартами еще до подписания документа. «После подписания стандартов мы дополнительно закрепили в оферте информирование продавцов об изменении положений оферты за семь дней»,— уточнили в Wildberries.

Комиссия призвана имплементировать добросовестные практики и защищать продавцов, большинство из которых — представители малого и среднего бизнеса, у многих низкий уровень квалификации при взаимодействии с ритейлом, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, коллегиальный орган при Минпромторге, скорее всего, будет «задавать стандарты и рассматривать типовые ситуации», а не конкретные споры.

Комиссия будет изучать и новые проблемы во взаимоотношениях между продавцами и маркетплейсами, а также вносить в соглашение дополнительные пункты, полагает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. По его мнению, к работе нового органа должна быть подключена Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее продавцы направили в ФАС просьбу проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж (см. “Ъ” от 24 июня). В таких акциях торговцы участвуют вынужденно, сообщали они, что приводит к сокращению маржинальности их бизнеса. По данным “Ъ”, 20 июля ФАС продлила срок рассмотрения этого обращения.

Партнер консалтинговой фирмы Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров полагает, что решения комиссии будут иметь значение только при соблюдении бизнесом закрепленных обязательств. Если орган будет использоваться для манипулирования рынком со стороны маркетплейсов, принципы себя не оправдают и эксперимент с «мягкой силой» окажется неудачным, полагает он. Но господин Бурмистров уверен, что выбор и маркетплейсов невелик — «либо гибкий вариант работы с комиссией, либо жесткое государственное регулирование».

Никита Щуренков, Александра Мерцалова