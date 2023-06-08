В новом сезоне действующий чемпион мира будет выступать за «Интер Майами». Об этом Лионель Месси заявил в интервью испанским СМИ. Аргентинец уточнил, что не согласовал условия контракта с клубом на 100%, но решил продолжить свой путь именно там. Он почувствовал, что «настала его очередь оказаться в лиге США и жить футболом иначе, чем до этого, наслаждаясь им день за днем». За звездного игрока боролись его родной клуб «Барселона» и саудовская команда «Аль-Хиляль», которая предлагала 35-летнему нападающему сумму свыше €1 млрд. Почему же Месси предпочел зарплату, по данным СМИ, всего в €60 млн? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier, Reuters Фото: Benoit Tessier, Reuters

Последнее предложение, которое сделали Месси шейхи из Саудовской Аравии, вряд ли поступит какому-либо другому игроку. По крайней мере, в ближайшие десятилетия. Лионелю был предложен трехлетний контракт и зарплата €500 млн в год — то есть €1,5 млрд за три сезона. Причем уже после налогообложения. Но Месси отказался и выбрал США. Создается впечатление, что выбор делал не сам звездный игрок, а его семья, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Для жизни, думаю, это прекрасный и комфортный вариант. Но значит ли это, что он чувствовал себя так плохо в Париже? Месси хочет подписать последний большой контракт. Почему он выбирает такое направление? Складывается впечатление, что это выбор жены, семьи и семейного совета, а не спортивное решение».

И все же отказ от умопомрачительных сумм только на первый взгляд кажется странным. Именно в США с точки зрения бизнеса перспектив у Месси больше, уверен футбольный аналитик Станислав Рынкевич:

«MLS — более перспективный для него вариант. Там присутствует долгосрочный интерес, в бизнес-планах у Америки есть что предложить Месси».

Поэтому учитывать только зарплату Лионеля в «Интер Майами», которая составляет чуть больше €60 млн в год, было бы неправильно. Некоторые условия контракта, которые уже просочились в прессу, позволяют взглянуть на будущее звезды совсем иначе. Кроме зарплаты, Месси будет получать прибыль от новых подписчиков Apple, которые придут смотреть матчи MLS.

А это, возможно, десятки миллионов человек. Например, за первый год выступления Месси в ПСЖ на клубные соцсети подписалось больше 15 млн болельщиков. Не говоря уже о том, что, по подсчетам издания Marca, клуб из столицы Франции заработал на Месси примерно €700 млн. Теперь все эти финансовые потоки пойдут в сторону «Интера» из Майами.

Еще один пункт контракта позволит чемпиону мира получать прибыль от некоторых продуктов компании Adidas, а эти ребята не привыкли экономить на звездах. Дэвиду Бекхему, который сейчас возглавляет «Интер Майами», Adidas еще в далеком 2003-м заплатил $100 млн. В те времена Роман Абрамович купил «Челси» за $240 млн. Так что сейчас сумма от компании спортивной одежды вполне может быть сопоставима с предложением от шейхов.

Кроме того, в «Интер Майами» Месси может нанять удобного ему тренера и после окончания карьеры купить любую команду MLS. А это в перспективе вообще золотая жила, уверен бывший владелец футбольного клуба «Портсмут» Роман Дубов:

«Я был на спортивной конференции в Нью-Йорке, где выступали несколько владельцев больших франчайзингов. Например, Тед Леонсис — владелец "Вашингтон Кэпиталз", а также владелец "Бостон Селтикс". Их спросили: какая лига будет самой популярной через семь лет? Все ответили — MLS. Дело в том, что сейчас в США количество детей, которые занимаются футболом, превышает все остальные лиги вместе взятые — 70% молодежи играет в соккер».

Что же касается спортивной составляющей прямо сейчас, то клуб «Интер Майами» совсем не тянет на команду, в которой должен играть такой футболист, как Месси. Ни одного игрока с громким именем здесь нет, а стоимость футболистов вообще составляет смехотворные по футбольным меркам €34 млн. Для сравнения, у нашего «Локомотива» все игроки стоят вдвое дороже. Однако по сравнению с теми перспективами, которые светят «Интеру» после того, как там объединятся Бекхем и Месси, говорить о футболе как о виде спорта, наверное, не стоит.

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