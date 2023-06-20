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Коммерсантъ FM
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Mitsubishi анонсировала новое поколение пикапа L200

Компания Mitsubishi анонсировала новое поколение пикапа L200, который на некоторых рынках представлен под именем Triton.

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Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

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Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

Шестое поколение пикапа получило полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в стиле современных моделей Mitsubishi с многоярусной оптикой. Никакой информации о новом пикапе, кроме нескольких тизеров, японский автопроизводитель не обнародовал.

Премьера нового Mitsubishi L200 состоится 26 июля в Таиланде, где и налажено производство модели. Напомним, ранее появилась информация, что Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей.

Максим Вершинин

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