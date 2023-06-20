Reuters: в начале июня морские отгрузки российской нефти Urals в Китай упали почти на 50%

Морские отгрузки российской нефти марки Urals в Китай с 1 по 19 июня сократились почти на 50% относительно мая, пишет Reuters. Согласно данным системы слежения за судами на портале Refinitiv Eikon, за указанный период из российских портов в Китай было доставлено только 0,26 млн тонн нефти, тогда как в мае объем поставок был на уровне 0,67 млн тонн.

За период с 1 по 19 июня объем отгрузки нефти Urals в Китай с рейдовых перевалок составил 0,3 млн тонн. Относительно результатов аналогичного периода, когда было отгружено 0,42 млн тонн, показатели сократились почти на 30%.

Собеседники Reuters полагают, что падение объема поставок Urals в Китай связано с тем, что у независимых переработчиков нефти закончились импортные квоты, а альтернативная нефть, например иранская, продавалась по более выгодной цене. Однако, по мнению трейдеров, в июле объем поставок Urals в Китай вновь может вырасти.

В 2022 году в связи с западными санкциями Россия переориентировала экспорт энергоносителей в страны Азии. Основными покупателями российского угля, нефти и газа стали Китай и Индия. По данным Главного таможенного управления КНР, в период с января по май текущего года поставки российской нефти в Китай увеличились на 23,7% в годовом исчислении. Всего за указанный период Китай импортировал около 42,1 млн тонн нефти.