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Коммерсантъ FM
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С января по май Китай импортировал на 23,7% больше российской нефти

В период с января по май 2023 года поставки российской нефти в Китай увеличились на 23,7% в годовом исчислении. Всего за указанный период Китай импортировал около 42,1 млн т нефти. Таким образом, Россия продолжает сохранять лидирующие позиции по объему нефтяного экспорта в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, только за май поставки нефти из России в Китай выросли по сравнению с апрелем на 36,4%, до 9,71 млн т. В денежном выражении они увеличились на 36,7%, до $5,12 млрд. Однако импорт российской нефти за январь—май в стоимостном выражении, наоборот, снизился на 4,88% относительного аналогичного периода 2022 года, до $22,65 млрд.

После России по объемам поставок в Китай следует Саудовская Аравия, которая за первые пять месяцев текущего года продала китайским партнерам 38,6 млн т нефти за $23,75 млрд. Относительно прошлого года объем поставляемой саудовской нефти вырос на 1%, стоимость упала на 13%.

Третье место по поставкам нефти в Китай занимает Ирак, поставивший около 25,42 млн т за $14,76 млрд. За Ираком следует Малайзия (19,6 млн т нефти за $10 млрд), потом Объединенные Арабские Эмираты (17,43 млн т за $11,11 млрд) и Оман (примерно 16,43 млн т за $10,35 млрд).

В 2022 году в связи с западными санкциями Россия переориентировала экспорт энергоносителей в страны Азии. Основными покупателями российского угля, нефти и газа стали Китай и Индия. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн т.

Милена Костерева

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