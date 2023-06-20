Три месяца в батальоне хватило на 16 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыгу (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору) к 16 годам колонии строгого режима за прохождение обучения террористической деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании. Ранее защита Дениса Мурыги подчеркивала, что обучение длилось два с половиной дня, а незаконное участие в «Айдаре» — три месяца, и просила суд назначить мягкое наказание. Услышав судебное решение, ранее признавший вину подсудимый не смог сдержать слез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мурыга на заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Денис Мурыга на заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бойца украинского батальона «Айдар» 39-летнего Дениса Мурыгу (позывной Шрек) к 16 годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании и прохождение обучения террористической деятельности (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ).

О Денисе Мурыге известно немногое. Как сообщалось в суде, у него два гражданства — Украины и России. До 2015 года Денис Мурыга работал в украинском МЧС. Имеет высшее образование, разведен, воспитывал несовершеннолетнего ребенка.

По версии следствия, в 2015 году Денис Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование — батальон «Айдар», где ему выдали военную форму, оружие и боеприпасы.

Около трех дней боец занимался физподготовкой в тренировочном лагере. Кроме того, там его обучили тактике ведения ближнего боя и обращению с оружием. Впоследствии Денис Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря «Айдара».

Данных о том, как долго Денис Мурыга состоял в батальоне, нет, однако в рамках дела ему вменялось участие в незаконном вооруженном формировании в течение трех месяцев — с января по март 2015 года (позже «Айдар» был легализован путем включения в состав вооруженных сил Украины).

Денис Мурыга был задержан на границе Ростовской области 31 марта 2022 года. По его словам, его оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение погранперехода, затем арестовали на 12 суток за нарушение общественного порядка. После этого, рассказывал Денис Мурыга, он содержался в таганрогском СИЗО. По нынешнему уголовному делу «айдаровца» задержали в мае 2022-го.

В суде Денис Мурыга полностью согласился с обвинением. Прокурор в прениях попросил назначить подсудимому 18 лет колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, настаивала на том, что Денис Мурыга пробыл в учебном лагере два с половиной дня, и попросила суд учесть характер обучения.

«Несколько часов медицинской подготовки и несколько часов действий инструктора по вопросам тактики ведения ближнего боя с противником. Обращения со взрывчаткой не было, оружие выдали только один раз, когда поставили в наряд»,— подчеркивала адвокат Екатерина Носалева.

Защитник также заявила, что крымчанин Денис Мурыга никогда не имел радикальных взглядов. По ее словам, обвиняемый вступил в «Айдар» только ради получения зарплаты и жилья и в «верхушку» батальона никогда не входил.

«Мой подзащитный согласился с предъявленным обвинением полностью. Во время следствия рассказывал обо всех ему известных участниках "Айдара"»,— отмечала госпожа Носалева. Она просила суд назначить Денису Мурыге максимально возможное мягкое наказание.

В последнем слове Денис Мурыга заявил, что искренне раскаивается. «Находясь в Украине (в 2015 году. .— “Ъ”), ввиду сложившихся обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства и материальных средств существования, принял решение пойти служить в вооруженные силы. Конкретно выбора не стояло, в какое подразделение пойти. Мне нужно было выживать. Вернуться на свою историческую родину, в Крым, я не имел возможности в связи с тем, что граница была закрыта»,— пояснил он.

Денис Мурыга подчеркнул, что, когда он состоял в «Айдаре», батальон не принимал участия в боевых действиях и большую часть времени его бойцы находились на полигонах.

«Хочу сказать, что на моих руках крови нету, никто от моих действий не пострадал. Ни морально, ни физически. Я никогда не придерживался националистических взглядов. И тому есть подтверждение — с началом СВО я не остался в Украине, не взял в руки оружие»,— подчеркнул он.

Слушая приговор, Денис Мурыга не сдержал слез. После оглашения судебного решения он сказал адвокату, что не может поверить в услышанное. Поддержать Дениса Мурыгу пришла его сестра, но ни она, ни адвокат Екатерина Носалева не стали общаться с прессой.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону