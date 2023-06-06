За обучение попросили 18 лет

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону завершились прения по уголовному делу бойца украинского батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору). Его обвиняют в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании. Прокурор попросил приговорить Мурыгу к 18 годам колонии строгого режима, защита — назначить бойцу наказание ниже низшего предела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мурыга на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Денис Мурыга на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В военном суде в Ростове состоялись прения сторон по делу бойца украинского батальона «Айдар» 38-летнего Дениса Мурыги (позывной «Шрек»), обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения террористической деятельности (ч. 2 ст. 208 и ст. 205.3 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году Денис Мурыга, работавший до этого в украинском МЧС, вступил в незаконное вооруженное формирование — батальон «Айдар», где ему выдали военную форму, оружие и боеприпасы.

В тренировочном лагере боец занимался физподготовкой, научился обращению с оружием и тактике ведения ближнего боя. В материалах дела также уточняется, что Мурыга выполнял обязанности по охране «Айдара» и его лагеря.

Как сообщал «Ъ», по данным правоохранителей, в батальоне Мурыга занимал пост заместителя командира Лисичанского подразделения. Он был задержан на границе Ростовской области 31 марта 2022 года.

«Меня оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение погранперехода, затем арестовали на 12 суток за нарушение общественного порядка»,— рассказал он на первом заседании суда. По словам Дениса Мурыги, более месяца он содержался в СИЗО Таганрога. По нынешнему уголовному делу он был задержан в мае 2022-го. В суде Мурыга полностью признал вину.

Прокурор в прениях попросил суд признать подсудимого виновным по всем статьям и назначить ему 18 лет колонии строгого режима. Защита в прениях акцентировала внимание на том, что Мурыга пробыл в учебном лагере два с половиной дня, и попросила суд учесть характер обучения.

«Несколько часов медицинской подготовки и несколько часов действий инструктора по вопросам тактики ведения ближнего боя с противником. Обращения со взрывчаткой не было, оружие выдали только один раз, когда поставили в наряд»,— подчеркнула адвокат Екатерина Носалева. Также она отметила, что, согласно обвинительному заключению, ее подзащитному вменяется участие в незаконном вооруженном формировании в течении всего трех месяцев — с января по март 2015 года (позже «Айдар» был легализован путем вхождения его в состав вооруженных сил Украины).

Защита заявила, что крымчанин Денис Мурыга никогда не имел радикальных взглядов. По словам адвоката, обвиняемый вступил в «Айдар» только ради получения зарплаты и жилья и в «верхушку» батальона никогда не входил.

«Мой подзащитный согласился с предъявленным обвинением полностью, глубоко раскаивается в совершении преступления. Во время следствия рассказывал обо всех ему известных участниках “Айдара”»,— напомнила госпожа Носалева и попросила суд назначить Денису Мурыге максимально возможное мягкое наказание. Следующее заседание по делу назначено на 14 июня. На нем Денис Мурыга выступит с последним словом.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону