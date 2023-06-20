Депутат Самарской губдумы оштрафован за распространение экстремизма

Депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин признан виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Об этом сообщил адвокат парламентария Алексей Лапузин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Ранее в отношении Михаила Абдалкина был составлен протокол за размещенную в его плейлисте на странице в соцсети «ВКонтакте» песню группы «Электропартизаны» «Звезда и автомат» (признана судом экстремистской). В настоящее время трек удален из соцсети.

Ранее Новокуйбышевский городской суд оштрафовал парламентария за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Это произошло после того, как Михаил Абдалкин опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он с лапшой на ушах смотрит фрагмент послания президента. Это же решение устояло в Самарском областном суде.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Депутат дойдет до Верховного суда».

Георгий Портнов