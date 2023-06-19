Профсоюзам поздоровилось

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил как не соответствующее процессуальным нормам решение Гагаринского райсуда, которым был удовлетворен беспрецедентный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 1763 объектов недвижимости. Все они принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), но затем, как посчитали в надзоре, были незаконно приватизированы и проданы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФГБУ санаторий «Айвазовское» Управления делами президента России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ ФГБУ санаторий «Айвазовское» Управления делами президента России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник вынесла решение по жалобам десятков владельцев курортно-санаторных объектов, в том числе ФНПР, в Кавминводах. Все они требовали отменить постановление судьи Гагаринского райсуда Москвы Елены Черныш, которая в августе прошлого года, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратила их в собственность государства.

Горсуд, как сообщил “Ъ” один из участников разбирательства партнер коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров, отменил это решение и принял новое, в соответствии с которым объекты, изъятые у их владельцев, были им возвращены. «Письменное решение стороны получат через несколько дней, поэтому сложно сказать, чем руководствовалась судебная инстанция»,— добавил господин Юров, клиент которого, по его словам, абсолютно законно приобрела приватизированный много лет назад объект в Кавминводах.

В карточке Мосгорсуда по этому делу сообщается, что решение суда первой инстанции отменено из-за «нарушения или неправильного применения норм процессуального права». После этого было принято новое решение уже самой апелляцией.

В иске надзорного ведомства сообщалось, что в соответствии с указами президента Бориса Ельцина и решениями правительства РФ ФНПР еще в 90-е годы прошлого столетия безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. По закону приватизация объектов была запрещена, а использовать их разрешалось исключительно для санаторно-курортного лечения и отдыха граждан. Вместо этого, установила Генпрокуратура, глава ФНПР Михаил Шмаков «совместно с другими должностными лицами и органами управления» профсоюзов организовал приватизацию и продажу активов, что привело к «утрате их лечебных и оздоровительных свойств». Сделки осуществлялись через ООО «Курортное управление (холдинг)», учрежденное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством того же господина Шмакова. Главой компании стал Николай Мурашко, являющийся сейчас депутатом региональной думы от «Единой России».

По подсчетам надзора, реализовать профсоюзам удалось 131 объект из 24 учреждений профсоюзов на сумму 3,3 млрд руб. Среди них оказались, например, объекты известной Пятигорской бальнеогрязелечебницы.

Ранее надзор пытался отсудить часть из этих объектов в судах Ставропольского края, но они отклонили соответствующие иски. После этого заявление было подано в столичный суд. Работники самих санаториев опасались, что разбирательства могут парализовать их работу, но этого не произошло.

В Генпрокуратуре “Ъ” официально не прокомментировали определение Мосгорсуда, а источник, близкий к надзору, сообщил, что решение обжаловать или нет будет принято после изучения текста судебного акта.

Николай Сергеев