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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма решили отменить советские акты о передаче полуострова Украине

В Государственном совете Крыма не нашли оснований для передачи полуострова в состав Украинской ССР. В связи с этим власти региона будут добиваться отмены всех актов 1954 года, заявил журналистам председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, рабочая группа госсовета Крыма опровергла все аргументы советских властей в пользу передачи полуострова Украине. В частности, отметил господин Константинов, сомнительной являлась и заявленная тогда необходимость передачи Крыма для его восстановления от послевоенной разрухи.

«Согласно статистическим данным, экономическая сфера региона уже была к тому времени восстановлена, активно развивались промышленность и сельское хозяйство. Поэтому мы будем добиваться в суде отмены всех актов 1954 года»,— подчеркнул спикер госсовета РК.

Ранее в Государственном совете Крыма заявили о намерениях обратиться в российский Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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