Власти Крыма оспорят в суде передачу полуострова УССР

Государственный совет Крыма обратится в Конституционный суд РФ по поводу отмены указа 1954 года о передаче полуострова Украине, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов. Решение начать работу над обращением в Конституционный cуд РФ об отмене указа президиума Верховного cовета ССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» приняли на заседании президиума Госсовета РК во вторник. Научному совету по правотворчеству при председателе парламента поручили оперативно подготовить все необходимые документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Владимира Константинова, пришло время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины не только в политическом, но и в правовом поле. Для этого, подчеркнул он, следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

«Странно, что этого до сих пор не было сделано, поскольку грубые нарушения законодательства, допущенные при этом, налицо. То такая оценка считалась несвоевременной, то боялись ею задеть какие-то чувства украинской стороны. Они, кстати, наши чувства никогда особо не жалели. Регулярно напоминают о том, что считают Крым исконно украинским и на этом основании могут наносить по нам смертоносные удары и планировать расправу над крымчанами»,— отметил политик.

Ранее в Общественной палате Крыма призвали к скорейшему решению данного вопроса в суде.

Александр Дремлюгин, Симферополь