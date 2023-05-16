Власти Крыма оспорят в суде передачу полуострова УССР

Государственный совет Крыма обратится в Конституционный суд РФ по поводу отмены указа 1954 года о передаче полуострова Украине, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов. Решение начать работу над обращением в Конституционный cуд РФ об отмене указа президиума Верховного cовета ССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» приняли на заседании президиума Госсовета РК во вторник. Научному совету по правотворчеству при председателе парламента поручили оперативно подготовить все необходимые документы.
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По словам Владимира Константинова, пришло время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины не только в политическом, но и в правовом поле. Для этого, подчеркнул он, следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
«Странно, что этого до сих пор не было сделано, поскольку грубые нарушения законодательства, допущенные при этом, налицо. То такая оценка считалась несвоевременной, то боялись ею задеть какие-то чувства украинской стороны. Они, кстати, наши чувства никогда особо не жалели. Регулярно напоминают о том, что считают Крым исконно украинским и на этом основании могут наносить по нам смертоносные удары и планировать расправу над крымчанами»,— отметил политик.
Ранее в Общественной палате Крыма призвали к скорейшему решению данного вопроса в суде.