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Коммерсантъ FM
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Основатель Terraform Labs приговорен к 4 месяцам тюрьмы за подделку документов

Основатель криптовалютного проекта Terraform Labs До Квон приговорен судом Черногории к четырем месяцам тюрьмы за подделку документов, сообщает Coindesk. К такому же сроку приговорен его деловой партнер Хан Чан Джун. До Квон и его партнер были задержаны в аэропорту Подгорицы в марте, когда они пытались сесть на рейс в Дубай. У обоих были обнаружены поддельные паспорта Коста-Рики, а при обысках еще и поддельные документы Бельгии и Южной Кореи.

До Квон является создателем криптовалютной платформы Terraform Labs. Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого в экосистеме использовались стейблкойны — цифровые монеты, привязанные к курсу различных национальных валют. Одним из стейблкойнов стал Terra USD (UST). В мае прошлого года один из крупных инвесторов проекта выставил на продажу UST на общую сумму около $300 млн, что вызвало панику на рынке, и курс UST начал серьезно падать, а вслед за ним — и стоимость монеты Luna, которая автоматически выпускалась платформой для стабилизации курса UST. В результате всего за несколько дней курс Luna упал с $80 до $0,05.

До Квон вскоре после этого покинул Южную Корею. В сентябре прошлого года Интерпол выдал ордер на его арест. До Квон наряду с пятью сотрудниками Terraform подозревается в мошенничестве и краже средств пользователей проекта Terra.

Кирилл Сарханянц

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