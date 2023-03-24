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Коммерсантъ FM
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Основателя криптовалютного проекта Terraform Labs задержали в Черногории

Министерство внутренних дел Черногории вчера сообщило о задержании соучредителя криптовалютного проекта До Квона, на которого ранее был выдан ордер Интерпола. Господина Квона объявили в розыск по запросу властей Южной Кореи, после того как в середине мая обесценилась одна из крупнейших по капитализации криптовалют мира — Luna, которая является частью экосистемы Terra.

До Квон

До Квон

Фото: Woohae Cho / Bloomberg / Getty Images

До Квон

Фото: Woohae Cho / Bloomberg / Getty Images

Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого в экосистеме использовались стейблкойны — цифровые монеты, привязанные к курсу различных национальных валют. Одним из таких был Terra USD (UST). 10 мая один из крупных инвесторов проекта выставил на продажу UST на общую сумму около $300 млн, что вызвало панику на рынке, и курс UST начал серьезно падать. Господин Квон наряду с пятью сотрудниками Terraform подозревается в мошенничестве и краже средств пользователей проекта Terra.

Черногорская полиция заявила, что задержание произошло в аэропорту Подгорицы, когда господин Квон пытался сесть на рейс в Дубай. У него были обнаружены поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии. Помимо властей Южной Кореи обвинения в мошенничестве До Квону также выдвинуты Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Спустя несколько часов после ареста господина Квона в Черногории власти США официально представили свои обвинения в окружном суде Манхэттена.

Евгений Хвостик

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