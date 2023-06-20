Запуск трамвайной ветки в Академическом районе Екатеринбурга перенесли на 2024 год

Трамваи из Академического района Екатеринбурга начнут ходить не ранее 2024 года, сообщил РБК со ссылкой на слова заместителя мэра Алексея Бубнова. По его словам, до конца 2023 года планируются только технические испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Хотелось бы запустить как можно раньше, но по моему опыту работы в администрации, лучше назвать такие сроки. Запустят раньше — будет хорошо»,— передает портал слова Алексея Бубнова.

По словам мэра Алексея Орлова, Екатеринбургу предварительно одобрили покупку новых трамваев для новой линии из Академического района. Всего для ветки нужно 20 новых вагонов, каждый из которых стоит 160 млн руб. Об этом 20 июня заявил глава города Алексей Орлов на заседании гордумы.

В конце прошлого года сообщалось, что в 2023 году власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб. В феврале Алексей Орлов заявлял, что первую партию поставят уже в июне.

В марте Алексей Орлов утвердил проекты планировки территории для второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. Линейная магистраль пройдет по проспекту Академика Сахарова, улице Хрустальногорской и улице Евгения Савкова.

Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Тестовые прогоны трамваев начнутся в августе.

Полина Хабарова

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