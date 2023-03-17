В Екатеринбурге утвердили проекты развития трамвайной линии в Академический район

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки территории для второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. Линейная магистраль пройдет по проспекту Академика Сахарова, улице Хрустальногорской и улице Евгения Савкова. Трамвайное кольцо с остановочным пунктом будет построено севернее электроподстанции «Рябина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предполагается, что протяженность участка от проспекта Академика Сахарова до депо составит 4,2 км. Вдоль маршрута специалисты оборудуют велодорожки шириной три метра.

Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. В результате работ будет построен трамвайный путь протяженностью 19,3 км и проведена реконструкция существующего.

В феврале Алексей Орлов сообщал, что пассажирское движение по трамвайному маршруту в Академический район может быть запущено в ноябре этого года. По его словам, для запуска ветки потребуется 20 новых трехсекционных трамваев, на закупку которых потребуется около 3 млрд руб. «До конца года необходимое количество машин для обслуживания трамвайной ветки получим. Мое твердое убеждение, чтобы новая ветка обслуживалась новым подвижным составом»,– подчеркнул тогда господин Орлов.

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